Vaccine for kids: बच्चों को लगने वाली कोवैक्सीन के बारे में सबकुछ जानिए, मंजूरी का रास्ता साफ

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर: सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीजीसीआई) की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी (एसईसी) ने भारत बायोटेक की पीडियाट्रिक कोविड-19 वैक्सीन बच्चों और किशोरों को दिए जाने का रास्ता अपनी ओर से साफ कर दिया है। अब इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से हरी झंडी मिलनी है। भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने कंपनी को इस साल मई में ही 2 से 18 साल के बच्चों और किशोरों में इस वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दी थी और उसने पिछले सितंबर महीने में ही इसे पूरा भी कर लिया था और ट्रायल रिजल्ट के आंकड़ों को विश्लेषण के लिए डीजीसीआई को सौंप दिया था। यह एक स्वदेशी वैक्सीन है, जिसकी खुराक व्यस्कों को पहले से ही दी जा रही है।

English summary

In India, emergency use of Covid's Covaccine has been approved for children 2 years to 18 years old, it will be a pre-filled syringe dosage