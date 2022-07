Ropeway:फिर काफी देर तक हवा में लटके रहे 60 लोग, BJP MLA भी फंसे थे, उत्तराखंड में इस जगह की घटना

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

देहरादून, 10 जुलाई: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में रविवार को रोपवे काफी देर तक हवा में झूलता रहा। इसमें करीब 60 यात्री काफी देर तक हवा में फंसे रहे। केबल कार में मौजूद यात्रियों में उत्तराखंड में सत्ताधारी बीजेपी के एक विधायक भी थे। राहत की बात ये रही कि करीब आधे घंटे के ऑपरेशन के बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया और केबल कार का ऑपरेशन फिर से बहाल भी कर दिया गया है। लेकिन, इस घटना ने इस साल इस तरह हुई अबतक कि कई घटनाओं की वजह से रोपवे सेवा को लेकर चिंता और बढ़ा दी है।

#Ropeway of #Tehri -Surkanda Devi temple was closed due to technical fault in which about 60 to 70 people including MLA Kishore Upadhyay were trapped. All are safe & evacuated safely. pic.twitter.com/yyob7Hcwi0

English summary

Around 60 passengers got stuck in a ropeway in Tehri Garhwal district of Uttarakhand on Sunday. A ruling BJP MLA was also stuck in this incident in Surkanda Devi temple ropeway