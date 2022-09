'इस्तेमाल किया और फेंका', Live-in वाली मानसिकता पर HC ने खूब सुनाया, तलाक की अर्जी खारिज

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कोच्चि, 1 सितंबर: केरल हाई कोर्ट ने तलाक की एक अर्जी को खारिज करते हुए जो टिप्पणियां की हैं, उससे समाज में बढ़ते पारिवारिक कलह का पता चलता है। अदालत ने साफ किया है कि युवा पीढ़ी शादी को भी खेल समझने लगे हैं और उनकी मानसिकता ऐसी होती जा रही है कि यह कोई इस्तेमाल करके फेंकने की चीज हो। अदालत के मुताबिक आज के युवाओं में यह ट्रेंड देखा जा रहा है कि वह विवाह को बोझ समझने लगे हैं और आजाद रहने के लिए लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, जिसमें जब मन भर गया उससे निकल गए। यहां तक कि लोग अपने बच्चों के हितों के बारे में भी सोचना छोड़ रहे हैं।

English summary

The Kerala High Court has rejected a petition for divorce on the ground that the younger generation is trying to get rid of marriage as a burden