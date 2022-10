क्या UPI के चलते तबाह हो रहा है टॉफी-कैंडी का कारोबार ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

UPI या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के चलते खरीदारी का तरीका काफी बदल चुका है। लोग डिजिटली भुगतान करने में आसानी महसूस करते हैं। लॉकडाउन के समय तो संक्रमण की आशंका ने इसके लिए मजबूर भी कर दिया था और धीरे-धीरे दुकानदार और ग्राहक सबको यही तरीका पसंद आने लगा। न छुट्टे का झंझट, ना बेवजह टॉफी-कैंडी थमा दिए जाने का टेंशन। लेकिन, अब एक ओर यह दावा किया जा रहा है कि इसी के चलते टॉपी-कैंडी का कारोबार लगभग ठप ही होता जा रहा है। हालांकि, दूसरा पक्ष इस दलील के खिलाफ जोरदार दलीलें और तथ्य पेश कर रहा है।

English summary

UPI and digital payment:The toffee business has been claimed to have stalled due to UPI and digital payments.But, many experts do not agree with this