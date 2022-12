'राहुल गांधी सेना की कर रहे बेइज्जती, तवांग पूरी तरह सुरक्षित', केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार

9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दिया था, जिस पर किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है।

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चीन सीमा विवाद को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। इस दौरान उनके एक बयान पर विवाद हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरुणाचल में भारतीय सेना के जवाब पीटे गए। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। इसी क्रम में शनिवार केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार किया।

रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी ना केवल भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं बल्कि देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे। वो ना केवल कांग्रेस पार्टी के लिए एक समस्या हैं बल्कि वे देश के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी भी बन गए हैं। दूसरे ट्वीट में सेना के जवानों के साथ एक फोटो ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि भारतीय सेना के वीर जवानों की पर्याप्त तैनाती के कारण अरुणाचल प्रदेश के तवांग में यांगत्से क्षेत्र अब पूरी तरह से सुरक्षित है।

Rahul Gandhi is not only insulting Indian Army but damaging nation's image. He is not only a problem for the Congress Party but he has also become a huge embarrassment the country.

We are proud of our Armed Forces. pic.twitter.com/F6i8IScVHo