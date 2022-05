'संक्रमित लोगों को अलग करें, स्वच्छता का ध्यान रखें', मंकीपॉक्स को लेकर केंद्र ने जारी की गाइडलाइन

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 31 मई: कोरोना के जूझ रहे देशों की अब मंकीपॉक्स (Monkeypox) के मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि भारत में अभी तक मंकीपॉक्स का कोई नया केस सामने नहीं आया है, लेकिन एतिहात के तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकीपॉक्स के मैनेजमेंट को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गाइडलाइन जारी की है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को मंकीपॉक्स रोग के प्रबंधन पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए। अभी तक भारत में मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। दुनियाभर में मामलों में तेजी के बीच गाइडलाइन जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा कि क्लीनिकल ​​​​नमूनों को एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम नेटवर्क के जरिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) की प्रयोगशाला में भेजना होगा।



Union Health Ministry issues guidelines to States/UTs on the management of Monkeypox disease

Clinical Specimens to be sent to NIV Pune Apex Laboratory through Integrated Disease Surveillance Programme network

There are no reported cases of monkey pox in India, as on date.