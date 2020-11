अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास मना रहा इंटरनेशनल एजुकेशन वीक, पाएं स्टूडेंट वीज से जुड़ी हर जानकारी

चेन्नई: अमेरिका की महावाणिज्यदूत जुडिथ रविन ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह (International Education Week) पर एक वीडियो जारी किया। जिसमें स्टूडेंट वीजा पर विस्तार से बात की गई है। साथ ही बताया गया कि नवंबर में ही अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में स्टूडेंट वीजा के इंटरव्यू बढ़े हैं।

अमेरिकी वाणिज्य दूतावास इंटरनेशनल एजुकेशन वीक (IEW) मना रहा है, जिसकी थीम "Engaged, Resilient, Global" है। 17 नवंबर को शुरू हुआ ये IEW 23 नवंबर तक चलेगा। इसके लिए छात्र नीचे दिए लिंक पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट वीजा से संबंधित खास जानकारियां पाकर खुद को प्रत्साहित कर सकते हैं।

IEW 2020 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की संयुक्त पहल है। इसका मकसद छात्रों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना है, जिससे वे दूसरे देशों में जाकर पढ़ाई और अपने अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकें। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो आप https://iew.state.gov/ पर जाकर और ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं।

दक्षिण भारत में एजुकेशन यूएसए सेंटर चेन्नई और बेंगलुरु में स्थित है, Chennai@educationusa.org और Bangalore@educationusa.org पर मेल के जरिए संपर्क किया जा सकता है। 175 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 430 सलाह केंद्रों के साथ, EducationUSA नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन के बारे में सटीक, व्यापक और वर्तमान प्रदान करता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप https://educationusa.state.gov/ पर जाएं।

तारीख - 17 नवंबर

वक्त- 6:00 p.m. - 7:30 p.m

कार्यक्रम का नाम- वर्चुअल क्लासरूम में जीतना (Winning in a Virtual Classroom )

ऑनलाइन पेज- https://www.facebook.com/chennai.usconsulate

यहां करें रजिस्टर- https://bit.ly/EdUSA-Nov17-VirtualClassroom

तारीख- 18 नवंबर

वक्त- 6:00 p.m. - 7:30 p.m.

कार्यक्रम का नाम-संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नातक अध्ययन के लिए रोडमैप (Roadmap to Undergraduate Study in the United States )

गूगल मीट पर बेबीनार का लिंक- https://bit.ly/EdUSAChennai

यहां करें रजिस्टर- http://bit.ly/EdUSA-UGStudy-Nov18

तारीख- 19 नवंबर

वक्त- 3:30 p.m. - 5:00 p.m.

शिफ्टिंग गियर्स: महामारी के दौरान अपना शोध करना (Adapting Your Research During the Pandemic )

भारतीय फुलब्राइट-नेहरू के पूर्व छात्रों के साथ पैनल चर्चा

ऑनलाइन डिस्कशन प्लेटफॉर्म- http://bit.ly/researchmodeIEW2020

तारीख- 19 नवंबर

वक्त- 6:30 p.m. - 8:00 p.m.

कार्यक्रम का नाम- अमेरिकी पब्लिक यूनिवर्सिटी सिस्टम (U.S. Public University Systems: Settling into the New Normal)

ऑनलाइन वेबीनार वेन्यू- http://facebook.com/americancenternewdelhi

http://bit.ly/USPublicUnivs

तारीख- 20 नवंबर

वक्त- 6:30 p.m. - 8:00 p.m.

कार्यक्रम का नाम- Q Time Special (EducationUSA बेंगलुरु का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम)

यहां करें रजिस्ट्रेशन- http://bit.ly/QTime20Nov

तारीख- 23 नवंबर

वक्त- 6:30 p.m. - 8:00 p.m.

कार्यक्रम का नाम- ट्रांसफर टू यूएस यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग अंडरग्रेजुएट स्टडी- डिस्कस योर ऑप्शन्स

यहां ले हिस्सा- https://zoom.us/j/98458066178