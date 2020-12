किसान आंदोलन में कोरोना की घुसपैठ, सिंघु बॉर्डर पर 2 IPS अधिकारी हुए संक्रमित

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर पिछले 15 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर अब कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल, सिंघु बॉर्डर पर किसानों के साथ पुलिस फोर्स का नेतृत्व कर रहे 2 IPS अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोनों अधिकारियों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है। अभी संक्रमित पाए गए अधिकारियों की पहचान नहीं हो पाई है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि एक डीसीपी और एक एडिशनल एसीपी की भी कोरोना जांच की गई है।

Two IPS officers, who were leading police force at Singhu border where farmers are protesting against three farm laws, have tested positive for COVID-19. A DCP & an Additional DCP have also been diagnosed with the disease: Delhi Police