कोविड केयर सेंटर के अंदर से भावुक कर देने वाली तस्वीर, जब कोरोना मरीज ने बताई पूरी कहानी

नई दिल्ली, 19 अप्रैल: कोरोना के खिलाफ जंग में एक साल से ज्यादा के वक्त से मुस्तैद डॉक्टर सहित मेडिकल स्टाफ को पूरा देश देख रहा है। जब से कोरोना माहामारी आई है, तब कोरोना वॉरियर्स उससे लोहा लेते हुए अस्पताल में कंधे से कंधा मिलाकर तैनात हैं। अब कोरोना की दूसरी लहर के बाद अचानक मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा हो गया है। इन परिस्थितियों में अस्पताल का स्टाफ अपनी परेशानियों को भूलकर लोगों का दर्द कम करने का काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके पीछे की कहानी आपको भी भावुक कर देगी।

दरअसल, एक ट्वीट यूजर वंदना महाजन ने एक कोविड सेंटर में थककर आराम करती हुईं एक नर्स की फोटो ट्वीट की है, जो अब देखते ही देखते वायरल हो रही है। फोटो को शेयर करते हुए उन्होने लिखा कि मुझे कोरोना की चपेट में आई थी, जिसके बाद मुझे 6 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। लेकिन उसके बाद भी यह तस्वीर अब भी मेरे साथ है। उन्होंने लिखा कि जो भी लोग इस ट्वीट को पढ़ रहे हैं वो जान लें कि ये लोग भी इंसान हैं। मैं एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के तौर पर इनकी मदद नहीं सकती लेकिन उनके लिए वहां थी।

I hd Covid n was admitted for 6 days. This picture will stay with me. For the ones reading this tweet- they are humans too! As a mental health professional I couldn't help but be there for them. Follow the thread .. #COVIDSecondWave #COVID19 #COVID pic.twitter.com/xqxU37o1gL