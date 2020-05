लॉकडाउन 4: ट्विटर पर लोगों ने शेयर किए फनी मीम्स, लिखा-अब तो आदत सी हो गई है

India

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश की जनता पिछले 40 दिनों से अधिक समय से लॉकडाउन में रह रही है। फिलहाल, लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, जो 17 मई को खत्म होना है। अब माना जा रहा है कि, सरकार जल्द ही लॉकडाउन 4 का ऐलान कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कोरोना वायरस के हालात और लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं।

पीएम मोदी के आज के संबोधन की खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के मीम्स और जोक्स शेयर कर रहे हैं। लोग मीम्स के जरिए पूछ रहे हैं कि, लॉकडाउन कितने लंबे समय तक चलेगा। वहीं कुछ लोग लॉकडाउन के दौरान वजन बढ़ने की शिकायत मीम्स के जरिए करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि, देश में 24 मार्च को पहली बार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था।

देशभर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 3604 नए मामले सामने आए हैं और 87 लोगों की मौत हुई है।

Me who know lockdown will be extended - pic.twitter.com/wEjtdilvC6

इसके बाद देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 70,756 हो गई है, जिनमें 46,008 सक्रिय हैं, 22,455 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 2293 लोगों की मौत हो चुकी है।

I think govt should do this

1. Create a poll asking if people want #lockdown or not.

2. Lock those who voted yes and give them #Lockdown4

3. Set others free

Repeat after 2 days and you'll get a unanimous result.😀 pic.twitter.com/A6emux3H1D