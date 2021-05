Toolkit Matter: कांग्रेस ने की BJP नेताओं के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने की मांग, लिखा पत्र

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, मई 20: कोरोना महामारी के बाद अचानक सुर्खियों में आया 'टूलकिट' का मुद्दा और गरमाता जा रहा है। अब कांग्रेस ने ट्विटर को पत्र लिखकर जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, ​​संबित पात्रा और बीएल संतोष जैसे बीजेपी नेताओं के हैंडल को निलंबित करने की मांग की है। अपने पत्र में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये नेता कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए 'फर्जी दस्तावेज' फैला रहे हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को बीजेपी पर 'टूलकिट मुद्दे' पर 'फर्जी दस्तावेज' फैलाने का आरोप लगाकर ट्विटर को शिकायत भेजी है।

कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के प्रमुख रोहन गुप्ता ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि 'हमने औपचारिक रूप से ट्विटर को पत्र लिखकर उन भाजपा नेताओं के ट्विटर अकाउंट को निलंबित करने की मांग की है, जो कांग्रेस के लिए जाली दस्तावेज फैलाने में शामिल हैं। जबकि एक एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है, स्वतंत्र तथ्य-जांचकर्ताओं ने भी भाजपा के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश कर दिया है।

We've formally written to @Twitter seeking suspension of Twitter accounts of BJP leaders who are indulging in spreading forged documents attributing to Congress.

While an FIR has already been lodged, the independent fact-checkers too have blown the lid off BJP's propaganda. pic.twitter.com/DeVUO585l3