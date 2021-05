Toolkit controversy:'संबित पात्रा को जेल जाना पड़ेगा', बचाव के बदले कांग्रेस क्यों कर रही है पलटवार

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 19 मई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को बदनाम करने के मकसद से तैयार कथित टूलकिट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी घमासान जारी है। कांग्रेस ने बुधवार को बीजेपी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वह मोदी सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए 'फर्जी टूलकिट' को मुद्दा बना रही है। पार्टी ने सत्ताधारी दल पर आरोप लगाया है कि उसने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कांग्रेस के असली टूलकिट को जालसाजी से कोविड-19 का दस्तावेज बनाकर पेश किया है। इस मसले पर ऑनलाइन प्रेस कांफ्रेंस में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को जेल भेजने तक की धमकी दी है।

English summary

In the toolkit controversy, Congress said that BJP spokesperson Sambit Patra will have to go to jail, BJP leader has named Soumya Varma of Congress Research Cell