टोक्यो पैरालंपिक्स: 'गोल्डन गर्ल' अवनि लखेरा को पीएम मोदी और राष्ट्रपति समेत इन हस्तियों ने दी बधाई

नई दिल्ली, 30 अगस्त। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर कमाल किया है। भारत की अवनि लखेड़ा ने निशानेबाजी में देश के लिए पहला गोल्ड अपने नाम किया। इसके साथ ही अवनि लखेड़ा पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालीं पहले भारतीय महिला बन गई हैं। अवनि लखेड़ा की जीत पर बधाई देने के लिए सोशल मीडिया पर लोगों का तांता लग गया है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने अवनि लखेड़ा के लिए ट्वीट कर उन्हें गोल्ड जीतने की बधाई दी है। बता दें कि भारत ने अब तक टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 कांस्य पदकअपने नाम किया है।

पीएम मोदी ने अवनि लखेड़ा से की बात

अवनि लखेड़ा की ऐतिहासिक जीत पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर भी बात की। इसके अलावा पीएम मोदी ने ट्वीट पर अवनि के गोल्ड जीतने पर उनकी प्रशंसा की और शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी ने लिखा,

