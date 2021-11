तमिलनाडु पर मंडरा रहा चक्रवात का खतरा, केरल में बारिश के चलते कई इलाकों में यलो अलर्ट

India

oi-Akarsh Shukla

चेन्नई/तिरुवनन्तपुरम, 13 नवंबर। दक्षिण भारत में एक बार फिर बारिश का कहर टूट पड़ा है। तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलजमाव और बाढ़ की स्थिति है। बारिश की वजह से अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, वहीं कई लोगों को स्थानांतरित भी करना पड़ा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बारिश का असर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी देखने को मिल सकता है, हालांकि चेन्नई में जारी रेड अलर्ट को अब हटा लिया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, 13 और 14 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक नया चक्रवाती सिस्टम बनने की उम्मीद है। आईएमडी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने चक्रवाती के बढ़ने की पुष्टि की और कहा कि विभाग इसकी निगरानी कर रहा है क्योंकि यह लगातार बड़ा हो रहा है। वहीं तमिलनाडु को फिलहाल बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कई जिलों में आने वाले दिनों में भी बारिश हो सकती हैं।

Heavy rains are expected in the southern districts of the state. Emergency relief camps will be set up in landslide/flood-prone areas. In the wake of orange and yellow alerts issued by IMD, caution is needed in hilly areas: Kerala CM Pinarayi Vijayan says in a Facebook post pic.twitter.com/Bamq1tstBh