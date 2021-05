थर्ड वेव का मेगा ऐक्शन प्लान तैयार, किस तरह की रहेगी तैयारी ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 23 मई: केंद्र सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए एक मेगा ऐक्शन प्लान तैयार किया है और इसे पूरा करने के लिए जुलाई के आखिर की समय-सीमा तय कर दी गई है। यानी तबतक सरकार के ऐक्शन प्लान के मुताबिक तीसरी लहर के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली जानी हैं। तीसरी लहर के लिए हर उन चीजों पर फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से दूसरी लहर में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई चेन, अस्पताल, बेड, वेंटिलेटर और दवाइयां सभी चीजों की संभावित आवश्यकताओं के हिसाब से योजना बनाई गई है।

English summary

The central government has taken a mega action plan for the third wave of Covid, from oxygen plants, cylinders and hospitals to tankers and supply chains to be operational by July