30% महिलाओं ने पतियों के पत्नियों को पीटे जाने को बताया सही- NFHS के सर्वे में हुआ खुलासा

India

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 28 नवंबर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। सर्वे में शामिल 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कम से कम 30% महिलाओं ने पतियों द्वारा उनकी पत्नियों को पीटने को सही ठहराया है। जी हां, NFHS के नवीनतम सर्वे के मुताबिक 30 प्रतिशत महिलाओं ने कुछ परिस्थितियों में पतियों द्वारा उनकी पत्नियों को पीटे जाने को उचित ठहराया है। रोचक बात यह रही कि महिलाओं ने इसके कारण भी गिनाए।

English summary

The beating of wives by husbands was justified by 30% of the women of the country, the survey revealed