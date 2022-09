तेलंगाना के सिकंदराबाद में होटल में लगी भीषण आग, 8 लोगों की हुई मौत, PM मोदी ने जताया शोक

India

oi-Pallavi Kumari

हैदराबाद, 13 सितंबर: तेलंगाना के सिकंदराबाद के एक होटल में भीषण आग लगी, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई है। कई अन्य लोग घायल भी हैं। पहले मरने वालों की संख्या 6 आई थी लेकिन कुछ घंटों बाद दो घायलों ने भी दम तोड़ दिया, जिससे जान गंवाने वालों की संख्या आठ हो गई है। सिकंदराबाद में सोमवार की रात ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर रिचार्जिंग यूनिट में आग लगी थी। हैदराबाद कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा, पुलिस ने कहा कि आग तेजी से इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम के ऊपर स्थित होटल में फैल गई, होटल के पहली और दूसरी मंजिल पर रह रहे लोग इस आग से प्रभावित हुए।

Very unfortunate incident. Fire brigade teams tried their best to rescue people from the lodge but due to heavy smoke, some people died. Some people were rescued from the lodge. We are probing how the incident happened: Telangana Home Minister Mohd Mahmood Ali https://t.co/6MwdNqzFKh pic.twitter.com/tMd1IW0yYH