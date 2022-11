Telangana bypoll: मुनूगोड़े में KCR ने TRS की प्रतिष्ठा बचाई, लेकिन बीजेपी ने फूंक दिया है बिगुल

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Telangana by election results 2022: तेलंगाना के मुनूगोड़े उपचुनाव में आखिरकार सत्ताधारी टीआरएस को जीत मिल गई है। अंतिम चुनाव परिणाम आने तक उसकी जीत का अंतर भी काफी हो गया है। लेकिन, भाजपा ने जिस तरह से शुरुआत में वोटों की गिनती के दौरान बढ़त बनाई थी, उससे मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी में अंदर ही अंदर खलबली मची हुई है। क्योंकि, के चंद्रशेखर राव की पार्टी को इस उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए तमाम जोर-आजमाइश करनी पड़ी है और उन्होंने वहां अपना पूरा सरकारी अमला चुनाव के काम में लगा दिया था।

English summary

Telangana by election:In Munugode, the ruling TRS has finally won and the BJP has lost. But, now KCR will not be able to take BJP lightly