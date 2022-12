तेलंगाना: निजामाबाद के बड़ा बाजार इलाके में हुआ विस्फोट, 1 शख्स घायल

तेलंगाना के निजामाबाद के बड़ा बाजार इलाके में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हो गया है। फॉरेस्ट टाउन थाने के एसएचओ ने कहा कि धमाके की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी।

India

oi-Pallavi Kumari

Telangana News: तेलंगाना के निजामाबाद के बड़ा बाजार इलाके में एक विस्फोट हुआ है। इस धमाके में एक व्यक्ति के घायल होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक निजामाबाद के बड़ा बाजार इलाके में रात 10 बजे के करीब हुए विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। एसएचओ विजय बाबू ने बताया, "हमें एक ब्लास्ट की सूचना मिली। दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति ने बताया कि जब उसने एक केमिकल के डिब्बे से कुछ केमिकल झटकाया तब ब्लास्ट हुआ हम मामले की जांच कर रहे हैं।"

घायल को फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी हालत ठीक है। फॉरेस्ट टाउन थाने के एसएचओ ने बताया कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि केमिकल से भरे बॉक्स को हिलाया गया था। जिसके बाद ये घटना घटी। दमकल को मौके पर बुलाना पड़ा। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Telangana| 1 person injured in a blast in Bada Bazar area,Nizamabad

We received info about a blast.The injured in the incident told that the blast happened when he shook a box of chemicals. Fire brigade was called.Injured was taken to hospital,he is fine now:SHO One Town(10.12) pic.twitter.com/HVY9K1n51E