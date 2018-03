सांसद के बयान पर बवाल, बोले साउथ इंडिया बन जाएगा अलग देश

नई दिल्ली। केंद्र सरकार से जिस तरह टीडीपी ने अपने दो मंत्रियों को वापस बुलाया और एनडीए से गठबंधन तोड़ लिया उसके बाद टीडीपी नेता का एक वीडियो सामने आया है जिसमे वह अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। टीडीपी सांसद एम मुरलीमोहन का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। इसमे वह कहते हैं कि वह दिन जल्द ही आएगा जब दक्षिण भारत एक अलग देश बन जाएगा।

फरवरी माह का है वीडियो

सांसद इस वीडियो में यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि लोगों में इस तरह की भावना है कि दक्षिण भारत को नजरअंदाज किया जा रहा है। पांच दक्षिण भारत के राज्यों को मजबूर मत कीजिए कि वह खुद को अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दें। जानकारी के अनुसार यह वीडियो एक प्रेस कॉफ्रेंस का है जोकि फरवरी माह में की गई थी। लेकिन प्रेस कॉफ्रेंस में कही बात का वीडियो टीडीपी के एनडीए से अलग होने के बाद चर्चा में आया है।

अलग देश घोषित कर देंगे

टीडीपी सांसद वीडियो में कहते हैं कि हम केंद्र सरकार को कहीं ज्यादा अपना योगदान देते हैं, हम महाराष्ट्र से भी अधिक कर सरकार को देते हैं, ऐसे में क्यों केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमारे साथ हर क्षेत्र में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे में अगर केंद्र सरकार की सोच नहीं बदलती है तो सभी दक्षिण भारत के राज्य मिलकर खुद को एक अलग स्वतंत्र देश घोषित कर देंगे। सांसद के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की।

सोशल मीडिया पर आलोचना

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से अपील की है कि वह इस सांसद का पार्टी से इस्तीफा लें और उन्हें पार्टी से बाहर निकालें। इससे पहले पवन कल्याण ने अधिक आबादी वाली जगहों पर कर द्वारा अर्जित राशि को बांटने के फॉर्मूले पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि दक्षिण और उत्तर भारत के लोगों में कोई बंटवारा नहीं है बल्कि नेताओं के बीच अलगाव है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे नेता उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल करके पूरे देश पर शासन करना चाहते हैं, लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

'We 5 southern states of India will take firm decision to form seperate Country' says TDP MP Murali mohan from Andhra...@ncbn ru listening do u endorse this, if not then expel him... shame pic.twitter.com/4IlqYkTmVm