तवांग में भारतीय सेना से कैसे पिटी चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ? इनसाइड स्टोरी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Tawang clash: गलवान घाटी में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों का ऐसा हाल किया था कि वह आज तक सच नहीं उगल पाया है। हालांकि, तब भारत को अपने 20 सपूतों की कुर्बानी देनी पड़ी थी। लेकिन, अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांग्त्जे पोस्ट को हड़पने की कोशिश में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की जो पिटाई हुई है, उसे शी जिनपिंग भले ही नजरअंदाज करने की कोशिश करें, चीन की सेना के लिए भुला पाना शायद ही आसान होगा। दरअसल, चीनी सैनिकों ने अपने जनरलों के कहने पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) की यथास्थिति बदलने की कोशिश तो कर दी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं रहा कि जवाब कितना माकूल दिया जाएगा।

English summary

China is not happy with the increasing tourist activities and improvement in infrastructure in Tawang. It was thinking of less presence of Indian troops at Yangtze post