केरल में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए तमिलनाडु अलर्ट पर, स्वास्थ्य मंत्री ने सीमाओं पर बढ़ाई चौकसी

चेन्नई, जुलाई 24। केरल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमिलनाडु ने केरल से सटी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। शनिवार को तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री थिरु मा सुब्रमण्यम ने बताया कि केरल में कोरोना के केस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए केरल से सटे सभी बॉर्डरों पर स्थित चेक पोस्ट से लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। केरल से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि केरल के मुकाबले तमिलनाडु में अब कोरोना की रफ्तार काफी धीमी है, लेकिन केरल में बढ़ते मामलों से तमिलनाडु पर खतरा मंडरा रहा है।

केरल में 2 दिन का है संपूर्ण लॉकडाउन

गुरुवार को पेश किए गए आंकड़ो के मुताबकि, केरल में पिछले 24 घंटे के अंदर 12818 नए संक्रमित मरीज मिले थे, जबकि 122 मरीजों की मौत हो गई थी। केरल का पॉजिटिविटि रेट बहुत डरा देने वाला है। राज्य में 12.38 फीसदी कोरोना का पॉजिटिविटि रेट है। केरल में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 24 और 25 जुलाई का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया हुआ है।

