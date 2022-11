Tamil Nadu Rain: तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट, चेन्नई समेत 26 जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद

India

oi-Pallavi Kumari

Tamil Nadu Heavy rain Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने तमिलनाडु में आज पूरे राज्य में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं तमिलनाडु के चार जिलों तिरुवल्लूर, रानीपेट, डिंडीगुल, थेनी और नीलगिरी जिलों और कांचीपुरम के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में चेन्नई और कई अन्य जिलों में बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। तमिलनाडु सरकार ने भी बारिश के चलते कई जिलों के शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की है। चेन्नई समेत राज्य के कम से कम 26 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। छात्रों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, चेन्नई के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर श्रीलंका के आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र शनिवार सुबह तक उत्तर-पश्चिम की ओर तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। एक अधिकारी ने कहा कि शनिवार और रविवार को इसके पूरे तमिलनाडु और केरल में जाने की संभावना है।

