बेइंतहा इश्क का दर्दनाक अंत: प्रेमिका के घर के बाहर प्रेमी ने लगा ली आग, आखिरी सांस तक कहता रहा सिर्फ एक बात

चेन्‍नई, 25 मई। आज के दौर में जब रिश्‍ते, नाते, प्‍यार, मोहब्‍बत और जजबात वक्‍त से पहले ही साथ छोड़ दे रहे हैं तो ऐसे में कोई किसी के लिए जान दे दे तो इसे अव्यावहारिक ही कहा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ है। 25 साल के विजय ने खुद को सिर्फ इसलिए खत्‍म कर लिया ताकि वो जिस लड़की से प्‍यार करता हैं उसे खरोंच तक ना आए। मरते-मरते तक विजय ने सिर्फ यही कहा कि अपर्णा को कुछ नहीं होना चाहिए। मामला तमिलनाडु के कराईकुडी इलाके का है। पुलिस ने विजय के शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेजते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन कर रही है। विस्‍तार से जानिए पूरा मामला

English summary

A man allegedly self-immolated in the Ramanathapuram district of Tamil Nadu outside his lover’s house in order to save her from her disapproving parents on Saturday.