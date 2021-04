ए राजा के चुनाव प्रचार पर EC ने लगाया रोक, सीएम के खिलाफ दिया था अपत्तिजनक बयान

India

oi-Ankur Kumar

चेन्‍नई। तमिलनाडु में जारी विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच डीएमके को करारा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने एक विवादित बयान के मामले में डीएमके नेता ए राजा पर कार्रवाई की है और उनपर 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि ए राजा का बयान न सिर्फ अपमानजनक है बल्‍कि एक मां के मातृत्‍व को नीचा दिखाने वाला है और ये आचार संहिता का उल्‍लंघन है। आपको बता दें कि ए राजा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था।

ए राजा ने सीएम की तुलना अपने पार्टी चीफ एमके स्‍टॉलिन से की थी और कहा था कि मैं ये कह सकता हूं कि स्‍टॉलिन सही तरीके से पैदा हुए हैं। मतलब शादी के बाद और रस्‍म रिवाज के साथ पूरे 9 महीने में। जबकि पलानीसामी प्रीमेच्‍योर बेबी हैं जो कि समय ये पहले पैदा हो गए थे। इस संबंध में चुनाव आयोग ने ए राजा से जवाब मांगा था। ए राजा की तरफ से 30 मार्च को इस संबंध में जवाब दिया गया लेकिन चुनाव आयोग ने इसपर असंतुष्टि जातई और सजा सुनाई। राजा को 31 मार्च शाम 6 बजे तक जवाब मांगा था। ए राजा ने जवाब देने की जगह आयोग से मोहलत मांगी थी।

EC reprimands DMK leader A Raja for violation of model code of conduct, delists his name from list of star campaigner of DMK & debars him from campaigning for 48 hrs with immediate effect upon not finding his reply regarding his remarks over Tamil Nadu CM&his mother,satisfactory. pic.twitter.com/6gosJewxUm