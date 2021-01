सुशांत के जन्मदिन पर बहन श्वेता ने भावुक मैसेज के साथ साझा की अनदेखी तस्वीरें

India

Sushant Singh Rajput birthday: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले वर्ष अपने फ्लैट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। किसी को भी सुशांत की मौत पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे इतना युवा कलाकार आत्महत्या कर सकता है। इस घटना ने ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे देश को चौंका दिया था। सुशांत की मौत के यह खबर कई दिनों तक मीडिया में छाई रही, अलग-अलग तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए। लेकिन अब जब यह मामला सुर्खियों में नहीं है, उसके बाद भी सुशांत सिंह राजपूत को भुला पाना उनके परिवार के लिए आसान नहीं है। आज एक्टर का जन्मदिन है और सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत को याद करते हुए उनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए भावुक संदेश लिखा है।

Love you Bhai ❤️❤️❤️ You are part of me and will always remain so... #SushantDay pic.twitter.com/nDU8Zkeipp

Anyone interested in pursuing Astrophysics at UC Berkeley can apply for this fund. Grateful to the Angels who made it possible. 🙏 Happy Birthday my little Brother, I hope you always stay happy wherever you are! Love You ❤️#SushantDay https://t.co/Bgv3vmmBoQ pic.twitter.com/zqSTIEEAR4