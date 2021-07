सुनंदा पुष्कर मौत मामला: दिल्ली की अदालत ने टाली सुनवाई, अब 27 जुलाई को तय होंगे आरोप

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जुलाई 2। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने की तारीख फिर से आगे बढ़ा दी है। शुक्रवार को अदालत ने अब इस मामले में आरोप तय करने की नई तारीख 27 जुलाई रख दी। इस केस में अब 27 जुलाई को आरोप तय किए जाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर सात साल पहले दिल्ली के एक लग्जरी होटल में मृत मिली थीं। शुक्रवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 जुलाई तक के लिए स्थगित की है।

Delhi's Rouse Avenue Court adjourns the passing of order on the issue of framing of charges in the Sunanda Pushkar death case for July 27

Pushkar was found dead in a suite of a luxury hotel in the city on the night of January 17, 2014.