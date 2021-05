India

oi-Ankur Kumar

चेन्‍नई, 24 मई: तमिलनाडु की राजधानी चेन्‍नई के एक नामी स्‍कूल पद्म शेषाद्री बाला भवन (PSBB) में सन्‍न कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां के पूर्व और वर्तमान छात्रों ने एक शिक्षक पर छात्राओं के साथ अनुचित व्‍यवहार और यौन उत्‍पीड़न का आरोप लगाया है। छात्रों ने सोशल मीडिया पर आपबीती शेयर की है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरोपी शिक्षक की पहचान राजगोपालन के रूप में हुई है। इसकी शुरूआत सबसे पहले ट्विटर पर हुई। यहां एक छात्र ने स्‍कूल परिसर में भेदभाव का आरोप लगाया। बस क्‍या आरोपों का दौर शुरू हो गया और फिर स्‍कूल के भयानक किस्‍से बाहर निकलने लगे। छात्रों ने राजगोपालन से जुड़े अनुचित व्‍यवहारों के बारे में बताया।

English summary

Ateacher at a top Chennai school has been accused by several students of sexually inappropriate behaviour. An online campaign has also been launched by the students demanding action against the teacher.