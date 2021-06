Strawberry Moon: 24 की रात चांद दिखेगा 'गुलाबी', जमकर बरसेगी चांदनी, जानिए खास बातें

India

नई दिल्ली , 22 जून। ग्रीष्म संक्राति के बाद 24 जून को पहली 'पूर्णिमा' पड़ने वाली है, वैसे तो हर पूर्णिमा का अपना महत्व है लेकिन इस बार की ये पूर्णिमा काफी खास है क्योंकि इस रात आसमां में चांद सफेद नहीं 'स्ट्राबेरी' रंग में नजर आएगा, दरअसल इस दिन चांद अपनी कक्षा में पृथ्वी से काफी निकट होगा और इस वजह से उसका आकार काफी बड़ा नजर आएगा। यही नहीं पृथ्वी के काफी क्लोज होने की वजह से इसके रंग में गुलाबी परिवर्तन होगा, जो कि देखने वाले के मन को भी गुलाबी कर जाएगा इसलिए इसे Strawberry Moon कहा जा रहा है। नासा अपनी वेबसाइट पर इसका लाइव प्रसारण भी करेगा।

The Strawberry Moon, which will appear on June 24, is the first full moon after the Summer solstice, when it reaches its full phase.Read Everything about it.