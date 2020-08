रिया चक्रवर्ती के हर आरोप का सुशांत की बहन ने दिया करारा जवाब, बोलीं- अपनी आत्मा को क्या जवाब दोगी

India

oi-Shilpa Thakur

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है। जिसका काफी विरोध किया जा रहा है। उन्होंने इंटरव्यू में बहुत सी ऐसी बातें कही हैं, जिन्हें सुशांत के परिवार के साथ-साथ उनके दोस्तों तक ने झूठा बताया है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक के बाद एक ट्वीट कर रिया के सभी आरोपों का करारा जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने रिया को झूठ बोलने के लिए खरी खोटी भी सुनाई है। श्वेता ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि रिया ने नेशनल टेलीविजन पर जो भी कुछ कहा है उससे उन्होंने उनके भाई (सुशांत) की छवि को धूमिल किया है।

As Rhea mentioned in her interview,We didn’t love our brother!! Yeah right, that’s why I flew all the way from USA to India in Jan as soon as I got to know Bhai is visiting Chandigarh and is not keeping well. I had to stall my business and leave my kids behind! #Godiswithus pic.twitter.com/LACoJ0iK25