फूट डालो राज करो की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, काम नहीं आएगी ये: जेपी नड्डा

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष और वायनाड़ से सांसद राहुल गांधी के उत्तर और दक्षिण भारत की तुलना वाले बयान पर राजनीति गरमा गई है। भाजपा राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। बीजेपी के बड़े नेता एक के बाद एक राहुल गांधी को घेर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी ने नड्डा ने ट्वीट करते हुए कहा, "कुछ दिनों पहले वो (राहुल गांधी) नॉर्थ ईस्ट में थे और भारत के पश्चिमी हिस्से के खिलाफ ज़हर उगल रहे थे। आज दक्षिण में उत्तर के खिलाफ ज़हर उगल रहे हैं। राहुल गांधी जी फूट डालो और राज करो की राजनीति काम नहीं करने वाली। लोगों ने इस राजनीति को खारिज कर दिया है।

A few days back he was in the Northeast, spewing venom against the western part of India.

Today in the South he is spewing venom against the North.

Divide and rule politics won’t work, @RahulGandhi Ji!

People have rejected this politics. See what happened in Gujarat today! https://t.co/KbxZSJ4sdt