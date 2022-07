श्रीलंका संकट पर सोनिया गांधी बोलीं- कांग्रेस इस गंभीर वक्त में श्रीलंका और उसके लोगों के साथ है

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 10 जुलाई: श्रीलंका में संकट गहरा गया है, इसी बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने भी इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। वह 13 जुलाई को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देंगे। श्रीलंका संकट की स्थिति पर अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अधिकारिक बयान जारी देते हुए कहा, ''कांग्रेस इस गंभीर संकट की घड़ी में श्रीलंका और उसके लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करती है और आशा करती है कि वे इससे उबरने में सक्षम होंगे। हमें उम्मीद है कि भारत श्रीलंका के लोगों और सरकार की सहायता करना जारी रखेगा क्योंकि वे मौजूदा स्थिति से निपटने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।''

बता दें कि गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ की और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को भागने के लिए मजबूर कर दिया। उनके 13 जुलाई को इस्तीफा देने की उम्मीद है। पड़ोसी देश में हालात बिगड़ने पर सोनिया गांधी ने कहा, ''आर्थिक चुनौतियों, बढ़ती कीमतों और भोजन, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कमी ने वहां के लोगों के बीच भारी कठिनाई और संकट पैदा किया है, ऐसे में भारत को ऐसे में उनका साथ देना चाहिए।

