हर बच्चे के जन्म पर 100 पेड़ लगेंगे, जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है ये राज्य ? जानिए

सिक्किम में आबादी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई तरह के पहले किए गए हैं। अब हर बच्चे के जन्म पर 100 पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया गया है।

जनसंख्या नियंत्रण जहां देश में एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, वहीं देश का एक छोटा सा खूबसूरत राज्य सिक्किम भी है, जो घटती जनसंख्या से परेशान है। वहां की सरकार टोटल फर्टिलिटी रेट घटने से परेशान है और तरह-तरह के पहल करने में जुटी हुई है। अब एक अभिनव अभियान छेड़ा गया है, जिसके माध्यम से लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित भी करना है और प्रकृति की सेवा का भी प्रयास किया जा रहा है। वहां की सरकार ने फैसला किया है कि हर बच्चे के जन्म पर 100 पेड़ लगाए जाएंगे। इसके लिए सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

