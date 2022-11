Shraddha Murder Case जिस घर में फ्रिज में रखा था श्रद्धा का शव, उसी में अलग-अलग लड़कियों के साथ सोता था आफताब

India

Shraddha Murder Case: घर की घंटी बजती है और एक लड़का घर का दरवाजा खोलता है, सामने देखता है को एक लड़की खड़ी है जिससे वह कुछ दिन पहले ही एक डेटिंग एप पर मिला था। लड़की घर के अंदर आती है और वह लड़के को पसंद करती है। जिस लड़के से मिलने के लिए यह लड़की उसके घर पर आई है और वह उससे प्यार करती है, उसे शायद ही यह पता हो कि घर के कोने में एक फ्रिज रखा है, जिसमे कुछ ही दिन पहले लड़के ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करके उसके शव के टुकड़े-टुकड़े किए और उसे फ्रिज के भीतर रखा है। सुनने में यह किसी हॉरर लव स्टोरी की कहानी लगती है लेकिन यह सच्चाई है दिल्ली के छतरपुर की। यहां आफताब पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की हत्या करके उसके शव के तकरीबन 30 टुकड़े किए और तीन महीनों के भीतर अलग-अलग जंगल में उसे फेंक दिया।

