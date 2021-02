'तो सस्ते पेट्रोल के लिए सुहाने मौसम का इंतजार करें', पेट्रोलियम मंत्री के 'सर्दी वाले बयान' पर प्रियंका चतुर्

India

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद और शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तंज कसा है।

प्रियंका ने उनके बयान पर चुटकी लेते हुए एक ट्वीट कर कहा, 'आह! जलवायु परिवर्तन ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार है, इसलिए भारतीयों, हमें अपनी कारों में सुहाने सफर के लिए सुहाने मौसम का इंतजार करना चाहिए:-) और यहां सभी उच्च उत्पाद शुल्क के लिए भारत सरकार की अनावश्यक आलोचना कर रहे हैं। भगवान की इच्छा और कार्य ही इसके पीछे का वास्तविक कारण है।'

Aah! Climate Change is the culprit for the rising prices of fuel, so as Indians let us wait for Suhana Mausam for Suhana Safar in our cars :-)

And here all are unnecessarily criticising the GoI for high excise duties. Act and Will of God is the real reason. pic.twitter.com/KpwydCS1VN