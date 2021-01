दिल्ली में हिंसा की घटना पर गुस्साए शशि थरूर, कहा- लाल किले पर और कोई झंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Farmers Violence in Delhi देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के हिंसक प्रदर्शन ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से इस हिंसक प्रदर्शन की घोर निंदा की जा रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। शशि थरूर ने कहा है कि हम भले ही किसानों के आंदोलन के समर्थन में हैं, लेकिन इस तरह की अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लाल किले पर और कोई झंडा नहीं चलेगा- शशि थरूर

शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने किसानों के विरोध प्रदर्शन को शुरुआत से ही समर्थन दिया है, लेकिन मैं अराजकता को सहन नहीं कर सकता और गणतंत्र दिवस पर कोई और झंडा नहीं, लाल किले पर केवल तिरंगा लहराया जाना चाहिए।

