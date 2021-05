India

नई दिल्‍ली, 27 मई। देश में कोरोना वैक्‍सीन को लेकर कई तरह के भ्रम पैदा किए जा रहे हैं। कोई राज्‍य और केंद्र के बीच तालमेल की बात कह रहा है तो कई केंद्र पर वैक्‍सीन उपलब्‍ध न कराने का आरोप लगा रहा है। कोई कह रहा है कि केंद्र सरकार विदेशों से वैक्‍सीन खरीदने के लिए प्रयास ही नहीं कर रही। इन सबको लेकर सरकार की तरफ से बयान जारी किया या है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि आधे सच और झूठ फैलाए जाने और गलत बयानों के चलते आम इंसान के दिमाग में भ्रम पैदा हुए है। कोरोना वैक्‍सीन को लेकर बनी कमेटी के चीफ और नीति आयोग के सदस्‍य वीके पॉल ने इन सब भ्रम पैलाने वाले सवालों के खुलकर जवाब दिया।

English summary

Several myths on Coronavirus vaccination program are doing the rounds, NITI Aayog gives out facts on all these issues.