अब रूसी कोरोना वैक्सीन Sputnik V को लेकर बड़ी खबर! सीरम करेगा 300 मिलियन डोज का उत्पादन

oi-Love Gaur

मॉस्को, 13 जुलाई: कोरोना के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभा रही वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। रसियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड (RDIF) और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) मिलकर सितंबर में स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू करेगा। जानकारी के मुताबिक भारत में एक साल में 300 मिलियन से अधिक खुराक बनाई जाएगी। वहीं रसियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरील दिमित्रीव ने बताया है कि कुछ अन्य निर्माता भी भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए तैयार हैं।

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस के खिलाफ रूसी स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए सहयोग की घोषणा की है। बता दें कि एसआईआई कोरोना टीकों के उत्पादन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, कंपनी ने 500 मिलियन से अधिक डोज बनाई हैं। SII कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में सबसे आगे रहा है। अपनी खुद की वैक्सीन विकसित करने के अलावा दवा कंपनी कोविशील्ड (एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित), कोवोवैक्स (नोवावैक्स द्वारा विकसित) का निर्माण कर रहा है और यूके की वैक्सीन कोडाजेनिक्स का भी परीक्षण कर रही है।

BREAKING: RDIF and Serum Institute of India @SerumInstIndia, the world’s largest vaccine producer, to start production of Sputnik vaccine in September. Serum received cell and vector samples from Gamaleya Center, will make over 300 mln doses in India/yr.https://t.co/yHhetKRhoc