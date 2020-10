विशेषज्ञों का अनुमान- दिल्ली में बढ़ेंगे COVID-19 के मामले, कई लोग नहीं पहन रहे मास्क: सत्येंद्र जैन

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। भारत के कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में दैनिक मामलों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 5 हजार से अधिक नए मामले सामने आने के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। शनिवार की कोरोना मामलों पर बोलते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय COVID-19 मामले बढ़ सकते हैं।

दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी को लेकर सत्येंद्र जैन ने आगे कहा, 'कोविड-19 के दैनिक मामलों में वृद्धि की एक वजह तापमान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि और त्योहारों के मौसम का एक संयुक्त प्रभाव है। विशेषज्ञों ने कहा है कि इस समय कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। वहीं, कई लोग ऐसे भी है जो फेस मास्क पहनने को भी कम महत्व दे रहे हैं।' मीडियाकर्मियों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने डीटीसी बसों में 20 यात्रियों की सीमा को हटाने पर भी बात की।

सरदार पटेल जयंती: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बोले मोदी- कोरोना से बडे-बड़े देश पस्त हो गए, भारतीयों की एकजुटता ने डटकर सामना किया

It's a combined effect of the festive season, decrease in temperature & increased pollution. The experts had also suggested that at this time COVID19 cases could rise. People are also giving less importance to wearing face masks: Delhi Health Minister on rising COVID19 cases pic.twitter.com/ibC2JH0VIS