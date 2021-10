Samudrayan: भारत का पहला मानव महासागर अभियान, इसकी 10 बड़ी बातें जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चेन्नई, 31 अक्टूबर: भारत के पहले मानवयुक्त महासागर अभियान 'समुद्रायान' को बीते शुक्रवार को ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चेन्नई में लॉन्च किया है। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 'इस अनोखे ओशन मिशन की शुरुआत के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के उस अभिजात क्लब में शामिल हो गया है जिसके पास समुद्र के अंदर की गतिविधियों को अंजाम देने लायक पानी के अंदर काम करने वाला ऐसा वाहन होगा।' इसे इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें मिशन पर एक साथ तीन लोग 12 से 96 घंटे तक समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में रिसर्च की गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। अगर इसकी 10 प्रमुख बातों पर गौर करें तो वे हैं-

English summary

Samudrayaan is India's first manned deep ocean mission, with the launch of which India has joined the 5 elite countries of the world