Indian Idol को लेकर सलीम मर्चेंट बोले- 'शो की झूठी तारीफ करता तो जज की कुर्सी पर बैठा होता'

India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 30 जून। सोनी टीवी के पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 लगातार विवादों से घिरा हुआ है। जहां प्रशंसक दानिश और शनमुखप्रिया जैसे प्रतियोगियों में अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं, वहीं बॉलीवुड गायकों ने भी शो में प्रतियोगियों की जबरन प्रशंसा करने को लेकर बयान दे चुके हैं।किशोर कुमार स्पेशल एपिसोड के बाद ये शो विवादों में आया। शो में गेस्‍ट बनकर आए अनूप कुमार ने खुलासा किया था कि कन्‍टेस्‍टेंट की तारीफ करने के लिए कहा गया था। जिसके बाद से इस शो में हर सप्‍ताह कोई नया विवाद जुड़ता जा राह है। संगीतकार और गायक सलीम मर्चेंट, जो इंडियन आइडल और द वॉयस इंडिया जैसे रियलिटी शो में जज रह चुके हैं, ने भी अब इस शो के बारे में बड़ा खुलासा किया है।

English summary

Salim Merchant said about Indian Idol - 'If he had praised the show falsely, he would have been sitting on the judge's chair'