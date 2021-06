India

oi-Ankur Kumar

मुंबई, 1 जून। आज ही के दिन साल 2020 में म्‍यूजिक कंपोजर वाजिद खान की कोरोना से मौत हो गई थी। उनका किडनी ट्रांसप्‍लांट हुआ था जिसके बाद वो कोरोना संक्रमित हो गए थे। 1 जून 2020 को जब वाजिद के निधन की खबर आई तो पूरा देश सन्‍न रह गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। आज उनकी पहली पुण्‍यतिथि है और इस मौके पर उनके भाई वाजिद शान ने एक थ्रो बैक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में साजिद को मस्‍ती के मूड में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि दरअसल साजिद वाजिद की जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक थी। ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

जानिए कौन है भगोड़े मेहुल चोकसी की 'रहस्‍यमयी' गर्लफ्रेंड, अंदाज बेहद ग्‍लैमरस और शौक भी हैं बड़े महंगे

English summary

Sajid Khan shared an old video from the US on brother Wajid Khan's first death anniversary. In the video, Wajid is seen dancing to a Punjabi song.