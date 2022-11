'गहलोत मुझे, निकम्मा, नाकारा, गद्दार कहते हैं लेकिन ऐसी भाषा मेरी परवरिश का हिस्सा नहीं', पायलट ने किया पलटवार

India

oi-Pallavi Kumari

Sachin Pilot on Ashok Gehlot: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और टोंक के कांग्रेस विधायक सचिन पायलट के बीच की दूरियां बढ़ती ही जा रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे मतभेद अब सामने खुलकर आ रहे हैं। इसी बीच सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को 'देशद्रोही, गद्दार' कहा है। सचिन पायलट ने इसका जवाब देते कहा, ''नाम-पुकार और कीचड़ उछालने का उनका कोई मकसद नहीं है।'' सचिन पायलट ने कहा, ''गहलोत मुझे हमेशा, "निकम्मा, नाकारा, गद्दार वगैरह" कहते रहे हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मेरी परवरिश का हिस्सा नहीं है।''

ये भी पढ़ें-CM गहलोत और पायलट के बीच जारी खींचतान पर आई कांग्रेस की प्रतिक्रिया, पार्टी ने बताया कैसे निकलेगा हल?

English summary

Sachin Pilot says Gehlot calling me nikamma,naakara, gaddar so on but is not part my upbringing to use such language