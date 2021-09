Sachin Pilot Birthday Special - फारुख अब्दुल्ला की बेटी से लड़े नैन, हुआ प्यार और बगावत के बाद शादी भी

India

Sachin Pilot की Wife Sarah Pilot नहीं हैं किसी से कम, बेहद दिलचस्प Love Story | वनइंडिया हिंदी

जयपुर, 07 सितंबर 2021। सचिन पायलट की लवस्टोरी पूरी फिल्मी है । सचिन पायलट काफी ऊर्जावान नेता कहे जाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। आज उनकी गिनती राजस्थान के स्मार्ट और एक्टिव नेताओं में होती है, वैसे तो उनके व्यक्तित्व के काफी दिलचस्प पहलू हैं ,जिनमें से एक हैं उनकी प्रेमकहानी जो कि किसी फिल्मी पटकथा से बिल्कुल भी कम नहीं है।

English summary

Sachin Pilot married Sara Abdullah on 15 January 2004. Sara Abdullah is the daughter of Farooq Abdullah, the National Conference and ex-Chief Minister of Jammu and Kashmir. Together they have two sons, Aaran and Vehaan.