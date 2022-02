भारतीय मीडिया को यूक्रेन संकट पर रूस की नसीहत, एडवाइजरी जारी कर कही ये बात

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 28 फरवरी: रूस और यूक्रेन के बीच भयानक जंग छिड़ी हुई है। युद्ध के पांचवें दिन भी रूस ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस युद्ध पर पूरी दुनिया के देशों और उनकी मीडिया की पैनी नजर बनी हुई है। इस बीच रूस ने यूक्रेन संकट पर भारतीय मीडिया को नसीहत देते हुए लगातार कई सारे ट्वीट किए हैं। भारत स्थित रूसी दूतावास ने भारतीय मीडिया से देश की जनता तक सही जानकारी पहुंचाने की अपील की है।

▫️Russia repeatedly initiated and indicated its readiness for dialogue and negotiations

▫️Nuclear sites in Ukraine are safe and secured as confirmed by the IAEA

Any information to the contrary is biased and misleading. https://t.co/EM4kW6oAgy