आरएसएस की महिला शाखा ने मेट्रो शहरों में लगाया विस्तार पर जोर, 5 प्वाइंट में समझिए मतलब

आरएसएस की महिला शाखा राष्ट्रीय सेविका समिति ने कामकाजी महिलाओं और पढ़ी-लिखी युवतियों को अपने साथ जोड़ने की पहल तेज कर दी है। अब यह संगठन जेएनयू तक पहुंच चुका है, जहां शाखाएं लग रही हैं।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक महिला शाखा भी है, जिसका गठन संघ की स्थापना के 11 साल बाद ही हो गया था। राष्ट्रीय सेविका समिति नाम के इस संगठन ने अब बड़े शहरों की कामकाजी और स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं के बीच अपना विस्तार शुरू किया है। यह संगठन महिलाओं से जुड़ी हर समस्याओं पर गौर कर रहा है और महिलाओं से उसी हिसाब से चर्चा भी कर रहा है। अब इसकी शाखाएं दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी लगनी शुरू हो गई हैं और इसमें बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी की युवतियों ने भाग भी लेना शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में मेट्रो शहरों में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की कुछ बर्बर घटनाएं हुई हैं और जिस तरह से चुनावी राजनीति में महिलाओं का प्रभाव बढ़ा है, उससे राष्ट्रीय सेविका समिति की सक्रियता के मायने अहम हो गए हैं।

