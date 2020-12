Ranthambore में सितारों की हलचल, मम्मी नीतू ने शेयर की Pic, क्या आलिया-रणबीर करने वाले हैं सगाई?

Ranbir Kapoor and Alia Bhatt to get engaged today in Ranthambore?: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी का इंतजार उनके फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। हाल ही रणबीर कपूर ने खुलेआम अपने रिलेशन को स्वीकारते हुए कहा था कि अगर कोरोना काल नहीं होता तो वो इसी साल आलिया से शादी कर लेते तो वहीं एक दिन पहले उनके और आलिया के परिवार के लोग राजस्थान के रणथम्भोर में पहुंचे हैं, जिसके बाद मीडिया में चर्चा गर्म है कि रणबीर-आलिया अब अपने परिवार वालों और कुछ खास दोस्तों के बीच में एक-दूसरे को अंगूठी पहनाने वाले हैं और ये सभी लोग रणथम्भोर में सगाई के कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं, मतलब ये हुआ कि कपूर खानदान न्यूईयर में बड़ा सरप्राइज अपने चाहने वालों को देने जा रहा है।

English summary

Ranbir Kapoor and Alia Bhatt were spotted at the Mumbai Airport taking off to Jaipur along with RK's mother Neetu Singh. Ranbir Kapoor and Alia Bhatt to get engaged today in Ranthambore?