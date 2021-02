Farmers Protest: ऊर्जा मंत्री आरके सिंह बोले- बिजली चोरी कर रहे प्रदर्शनकारी इसलिए काटा गया कनेक्शन

India

oi-Akarsh Shukla

Farmers Protest: कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन दिन-ब-दिन उग्र होता जा रहा है। 26 जनवरी की घटना के बाद जहां समझा जा रहा था कि किसान आंदोलन अब आखिरी सांसे ले रहा है, वहीं अब किसानों का और बड़ा हुजूम इस आंदोलन में शामिल हो गया है। इस बीच आंदोलनकारी किसानों का बिजली कनेक्शन काटे जाने पर केंद्र सरकार निशाने पर आ गई है। इस मामले पर बोलते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने शनिवार को बड़ा बयान दिया है।

गौरतलब है कि दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, इसके अलावा पानी और इंटरनेट की सेवाएं भी बंद होने को लेकर देश-दुनिया में खूब हल्ला हो रहा है। प्रोटेस्ट स्थल पर बिजली कनेक्शन काटे जाने के आरोपों पर सफाई देते हुए आरके सिंह ने प्रदर्शकारियों को बिजली चोर तक बता दिया। आरके सिंह ने पूछा कि क्या इन प्रदर्शनकारियों ने नियमों के अनुसार बिजली का लीगल कनेक्शन लिया?

उन्होंने आगे कहा, 'प्रदर्शनकारियों ने बिजली का लीगल कनेक्शन नहीं लिया है, तो वे बिजली चोरी कर रहे थे और बिजली चोरी एक अपराध है। इसलिए अगर पुलिस ने इसे काट दिया, तो वे कानून को बनाए रखने के लिए काम कर रहे थे। बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है।' कृषि कानूनों पर पूछे गए सवाल पर आरके सिंह ने आगे कहा, आंदोलनकारी किसान पहले ये बता दें कानूनों में गड़बड़ी कहां है। अगर सच में कोई गड़बड़ी है तो कुछ राज्यों से ही प्रदर्शकारी क्यों आ रहे हैं।

#WATCH | Did these protesters take any legal connection? If not, they were stealing electricity & electricity theft is a crime. So if police disconnected it, they were acting to uphold law. People who stole electricity are liable to be prosecuted: Union Power Minister RK Singh pic.twitter.com/Xur4SKGEmL