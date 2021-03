बता दें जब रिया की कोर्ट में पेशी चल रही थी तब उन्‍होंने हुडी वाली एक टीशर्ट पहनी थी जिस पर लिखा था Rose are red, voilets are blue,Let's smash patpatriarchy, Me and you.लिखा था। वहीं इस बार मर्द बनो की टीशर्ट पहने रिया अपने पिता और भाई के साथ एयरपोर्ट पर नजर आईं तो मीडिया फोटोग्राफर ने उन्‍हें घेर लिया। कैमरा देख कर रिया ने बोल्‍ड रिएक्‍शन दिया। उन्‍होंने कैमरा पर्सन्‍स को हाथ हिला कर वेव किया और मुस्‍कुराती नजर आईं। वहीं उनके भाई और पिता सिर झुकाए कार में बैठ गए।

English summary

Rhea Chakraborty appeared in T-shirt written "MAN UP" at the airport, this reaction was given as soon as the camera came out