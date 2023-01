Manipur Bomb Blast: गणतंत्र दिवस से पहले मणिपुर के उखरुल में बड़ा धमाका, 3 लोगों के घायल होने की खबर

पुलिस ने बताया कि धमाका उखरुल कस्बे के गांधी चौक पर हुआ। फिलहाल विस्फोट के पीछे के कारणों का अभी पता नहीं लग सका है, लेकिन संदेह है कि हैंड ग्रेनेड से यह धमाका किया गया है।

Bomb Blast in Manipur: गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले बुधवार को मणिपुर में बड़े धमाके की खबर सामने आ रही है। उखरुल जिले में हुए विस्फोट में कम से कम तीन लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि विस्फोट की चपेट में आने वाले तीनों राहगीर थे।

हैंड ग्रेनेड से विस्फोट का संदेह

पुलिस ने बताया कि धमाका जिले के गांधी चौक पर शाम के वक्त हुआ। फिलहाल विस्फोट के पीछे के कारणों का तत्काल अभी पता नहीं लग सका है, लेकिन संदेह है कि हैंड ग्रेनेड से यह धमाका किया गया है। उखरुल एसपी निंगशेम वाशुम के बताया कि विस्फोट के बाद पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अब तक किसी उग्रवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है।

3 people injured in an explosion in Manipur's Ukhrul, say police.

Following the incident, police & other security personnel have cordoned off the area & launched a search operation. So far, no militant outfit has claimed responsibility," says Ukhrul SP, Ningshem Vashum. pic.twitter.com/W8j2Ja8JoV